Rodrigo González lleva más de siete años trabajando en Latina en el horario de la 01:00 p.m., y pese a que varios personajes de la farándula han criticado la forma de conducir o de referirse a las mujeres. La gerente de producción de dicho canal, Susana Umbert aseguró que "no está de acuerdo con lo que se dice", ya que no ve que ofenda a nadie.

"No veo que Rodrigo critique a nadie. No estoy de acuerdo con lo que se dice. Rodrigo es tremeno talento, es una persona que opina sobre farándula, pero no ofende a nadie. Siempre (tiene nuestro respaldo) Yo adoro a Rodrigo. En el programa no despotrica contra la mujer, habla de la farándula, pero no maltrata, nosotros estamos felices con Rodrigo. Lo adoramos", sostuvo.

Por otro lado, Susana Umbert prefirió evitar referirse a la supuesta enemistad entre Magaly Medina y Peluchín. “No es mi tema, no es algo de lo que yo pueda opinar. Magaly está en el 9, le tengo mucho cariño, pero es un tema personal de ellos, que yo puedo opinar de ellos te imaginas, que seré yo para poder opinar”, agregó.