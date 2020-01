El conductor de Esto es Guerra, Gian Piero Díaz, apareció en esta nueva edición del reality 2020, totalmente solo.

Los rumores sobre la ausencia de Jazmín Pinedo tras la millonaria demanda que le entabló Latina por casi medio millón de soles, habrían hecho desistir a la popular ‘chinita’.

Jazmín Pinedo no está en el reality hoy y Gian Piero Díaz no supo qué decir. Apenas atinó a señalar que habían problemas legales.

“Al parecer no fue solo una pregunta, sino una realidad (su ausencia). Nosotros como conductores andamos en zonas distintas, por lo tanto yo no he tenido la oportunidad de cruzamre con ella. Son temas legales, no entendemos del todo. Lamentablemente el día de hoy el programa lo voy a iniciar sin ella”, señaló.

Por su parte, la producción, es decir, Mister G ya adelantó que hay un tercer conductor para el espacio quien sería Renzo Schuller.

“Es lamentable lo que está sucediendo con Jazmín Pinedo, pero yo dije ayer que ustedes quizá no serían los únicos conductores y eso lo voy a cumplir. Esto es Guerra está en otro nivel y el formato para este 2020 ha cambiado”, dijo Mister G.

“Sobre lo que sucederá con la señorita Jazmín Pinedo, en minutos daré una lamentable noticia”, agregó la voz en OFF.

