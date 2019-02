Gian Piero Díaz revela cómo fue que lo llamaron para conducir 'Esto es guerra' (VÍDEO)

Gian Piero Díaz concedió una entrevista exclusiva para 'Estás en todas', donde dio detalles sobre su pase a 'América Televisión' para conducir el programa con el que durante 6 años compitió, 'Esto es guerra', ya que recordemos que fue el presentador emblema junto a Renzo Schuller de 'Combate'.

Lo primero que dijo el popular 'Pipi' fue cómo así le propusieron conducir dicho reality. "Me llamó Jose (productor de 'EEG') y le dije '¿qué quieres?', me responde 'quiero hablar contigo', '¿qué cosa?', 'y quedé en silencio, y le dije 'ya dile a Mariana que me llame entonces'", sostuvo.

"Siento que América es una oportunidad para volver a la ficción, estoy en un súper canal que me han recibido de la mejor manera, con un cariño enorme", agregó.

RESPONDIÓ A ATV

Gian Piero Díaz también respondió a 'ATV' luego que a través del programa de Magaly Medina indicaran que el productor Ney Guerrero tenía en mente seguir contando con el presentador para sus nuevos proyectos, pero esto habría quedado inconcluso por su pase a 'Esto es Guerra'.

"En realidad mi relación con ATV terminó el 31 de diciembre del 2018, pero hubo una reunió en quincena y me dijeron que no había nada para el 2019, entonces soy totalmente libre. Pensaba irme de vacaciones por dos meses, terminó antes por todo esto", indicó.

"Ellos son los que me dicen que no, si ellos me habrían dicho que si, obviamente me iba a quedar, porque siempre ellos tenían la primera opción. Pero la verdad que no fue así", manifestó.

Por último, Gian Piero aseguró que jamás hablará mal de ATV, pero él conoce muy bien que fue lo que pasó en verdad. "Me imagino que por alguna razón quieren dar a entender que yo jugué mal. No, en absoluto, yo jamás me pararía frente a las cámaras de otro canal si es que yo no tenía claro cuando dije que no iba a continuar, si es que por interno no comunicaron lo que tenían que comunicar", sentenció.

