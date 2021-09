Este viernes 24 de septiembre, “Esto es guerra” mostró las declaraciones que Pancho Rodríguez hizo sobre la reconciliación de su expareja, Tepha Loza, con Melissa Loza.

“Me pareció muy lindo, sé que Tepha viene esperando ese momento hace años, hace años que viene soñando con abrazar a su hermana. Me llena de felicidad por ella, por su mamá que tiene que haber estado, imagínate, su abuelita, Charlotte”, comentó Pancho Rodríguez.

El chileno aseguró que Tepha Loza necesita a su hermana. “Personalmente mucha alegría. Estoy muy feliz por ella, por sobre todas las cosas por Tepha, porque es un apoyo que ella necesita”.

Asimismo, Pancho Rodríguez contó que en todos los años que estuvo con Tepha Loza, nunca conoció a Melissa: “Yo no conocí a Melissa, la he conocido esta temporada, me parece una mujer espectacular, muy aplicada, muy ordenada, está muy pendiente de todo siempre”.

Por esta razón, Gian Piero Díaz indicó que Pancho Rodríguez es el que mejor sabe sobre esta situación entre las hermanas Loza: “Quién más que Pancho obviamente para darse cuenta de lo que necesitaba Tepha luego de haber tenido una relación bonita de amistad y haber estado tantos años juntos”.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR