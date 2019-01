Gian Piero Díaz respondió por qué no tiene en sus redes a Renzo Schuller (VÍDEO)

Gian Piero Díaz aclaró que su salida de ATV se dio en los mejores términos, luego de que Magaly Medina señalara que el ingreso del popular “Pipi” al reality fue calificada como alta “traición” por ATV.

“El contrato que tenía con ATV fue hasta el 31 de diciembre del 2018. Ellos me dijeron que no tenían nada para mí, por lo tanto quedo libre. Me voy de vacaciones, pero el día viernes recibí una llamada (de la producción de ‘EEG’) y ya está”, expresó Díaz.

¿DEJÓ DE SEGUIR A RENZO SCHULLER EN REDES?

El ahora conductor de 'Esto es guerra' aclaró por qué no sigue en redes sociales a su excompañero. "Nunca nos hemos seguido en Instagram", dijo Gian Piero Díaz. "Ni él (Renzo Schuller) ni yo a él. Tan sencillo como eso", comentó el popular 'Pipi'. Además, indicó que se sentía "muy feliz, muy contento".

