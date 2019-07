Gianella Neyra cuenta por primera vez cómo se enamoró de Christian Rivero

Gianella Neyra contó por primera vez sobre su relación con Cristian Rivero tras enamorarse del actor en la novela 'LaLola', en el 2011.

La también actriz sostuvo que a pesar que no quería enamorarse, debido a los problemas sentimentales que pasaba en ese momento, no pudo controlar lo que sentía por Rivero.

"La verdad es que si no hubiera sido la persona que es no me hubiera enganchado, me acompañó en un montón de momentos muy horribles en mi vida, él y otros patas también que habíamos armado y teníamos (en común) en la novela. En el medio pasó que nos empezamos a enganchar y yo decía 'no, no y no' y salía corriendo, pero contra el amor no se puede hacer nada", reveló.

Además agregó lo buena persona que es Cristian Rivero, con quien tiene un hijo. "Es un tipazo, de verdad es tremendamente inteligente, lo admiro un montón, es bueno hasta decir basta", resaltó.