Gianella Rázurí enfrenta a Sebastián Lizarzaburu en televisión [VIDEO]

Gianella Rázuri enfrentó en vivo a Sebastián Lizarzaburu, luego de que calificara al ‘Hombre Roca’ como irresponsable y mentiroso en el programa ‘Espectáculos’.

Esta vez, Gianella Rázuri habló por Skype en 'Amor, Amor, Amor', hasta donde llegó Sebastián Lizarzaburu para poner paños fríos a lo dicho por la modelo.

Sin embargo, durante la entrevista Gianella Rázuri hizo una revelación. Indicó que el 'Hombre Roca' hace 'encerronas' en su departamento. "Mira, me acabo de enterar unas cositas pero la verdad es que no me interesa.", indicó Rázuri.

Además, por si fuera poco, lo dejó como una persona egocéntrica. La modelo interrumpió a Sebastián cuando fue consultaron sobre por qué creía que Gianella Rázuri salía a hablar. "Tu eres tan egocéntrico que crees que todas tus ex quieren volver contigo".

Por otro, negó que haya querido ser presentada como la ex del 'Hombre Roca' en sus presentaciones como modelo y rechazó posibilidades de retomar una relación. "La mujer que quiere regresar contigo no te hunde, no te lincha".

