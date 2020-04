El salsero Josimar acusó a su exesposa Gianella Ydoña de ser una mala madre con su hijo.

Josimar señaló que la joven es una consumidora de drogas por lo que el Ministerio Público ha pedido un examen toxicológico para Ydoña.

“El Ministerio Público está pidiendo examen toxicológico y dosaje etílico”, leyó la ‘urraca’ quien le preguntó a Gianella Ydoña si estaba dispuesta a someterse a tal análisis.

La ex’protagonista’ no lo pensó dos veces y respondió afirmativamente. “Todo lo que me pidan yo lo voy a hacer”, anunció, no sin antes adelantar que lo contrademandará.

“Yo a mi hijo si lo tengo bien, encima que no cumple, él me está difamando, quizá en mi pasado, he fumado y por eso siempre se coge”, señaló.

“Me voy a hacer todos los exámenes necesarios, con mi hijo, para que todos vean la verdad. Él es malo, lo único que quiere es quitarme a mi hijo y hacerle daño a mi hijo, ¿qué niño vive feliz sin su mamá?”, agregó.

Incluso, Gianella Ydoña se comprometió con Magaly a hacerse una prueba toxicológica. “Yo estoy dispuesta a hacerme todo tipo de pruebas que me pidan”, finalizó.