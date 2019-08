La guerra entre el salsero Josimar Fidel y su aún esposa, Gianella Ydoña, no tiene cuando acabar. Ahora, el músico salió a acusar a su pareja de ser consumidora de sustancias prohibidas, por lo que pedirá la custodia de su niño, de apenas un año, mientras ella se recupera, asegura.

Pero, Gianella Ydoña no se quedó de brazos cruzados y afirmó que Josimar es un “cínico” y “mentiroso”. Sin embargo, sí aceptó que consumió drogas a los 17 años pero que se rehabilitó con ayuda de sus padres.

Josimar y 'la protagonista' el día de su boda

“Hazle la nariz”

Gianella Ydoña también respondió al audio que Josimar mostró en el programa dominical “Día D” y donde su madre Susana le exige al salsero hacerle una operación a la nariz.

La conversación entre Josimar y Susana, la mamá de Gianella Ydoña

Susana, mamá de Gianella: "Le vas a comprar su departamento poco a poco, eso ya sí o sí porque ella quiere eso. Cómprale el departamento a cada una. Ella cree que eso le vas quedar para toda su vida. ¿No ves que estás en eso toda la fama y todo eso?”.

Josimar: “Pero no todo dura para siempre, con esa h***..que me ensucian mi imagen, la fama se me va rápido, Susana”.

Susana: “Sí, sí, no te preocupes, no creo que vaya a hacer nada. No te olvides de su nariz, está que friega por lo que su nariz”.

La esposa de Josimar le dijo a Magaly que el salsero sabe lo que pasó y el motivo por el cual él le tiene que mandar a operar la nariz.