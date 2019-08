Gianella Ydoña se comunicó con el programa ‘Válgame Dios’ mientras la productora de Josimar, Jennifer Suárez, lo defendía ante todas las acusaciones de su todavía esposa y de su expareja Andrea García.

Indignada, Gianella Ydoña descartó padecer de alguna adicción, como lo habría dejado entrever la productora de Josimar.

“Hay una situación muy delicada con Gianella que se va a tener que tocar con muchas pinzas”, indicó la productora de Josimar.

"Quiero negar esos rumores de que tengo alguna adicción, estoy dedicada a mi hijo y no salgo de mi casa. Paro en mi casa metida cuidando de mi hijo (...) Yo no tengo ningún tipo de problema”, fue la contundente respuesta de Gianella Ydoña.

Asimismo, la todavía esposa de Josimar aclaró que ella no abandonó su casa sino que fue echada por el salsero, por eso se sorprendió cuando fue demandada por abandono de hogar.

“Yo no abandoné el hogar, Josimar me pidió que me vaya con mi hijo. Luego, supe que me denunció y explicó que eso lo había hecho su abogado sin su consentimiento", sostuvo Gianella Ydoña.