Gianella Ydoña publicó un comunicado luego que su abogada anunció una denuncia por agresión física contra Josimar.

A través de Instagram, Gianella Ydoña explicó que no desea hablar de las agresiones que habría sufrido y que no autoriza a sus familiares de que lo hagan.

“Por favor, a los medios de prensa les pido respeto. No voy a brindar ninguna declaración y cualquier familiar o amigo no están autorizados para hablar de un tema tan personal. No lo autorizo ni lo apruebo, gracias”, escribió Gianella Ydoña en sus redes sociales.

De acuerdo a la abogada de la joven, la denuncia se realizará por los presuntos delitos de violencia física y maltrato psicológico.

“Josimar el rompió la nariz y se la desvió. Él ha querido pegarle sabiendo que podía ocasionarle un daño mayor”, sostuvo la defensa de Gianella Ydoña. Esta sería la razón por la que la joven pidió una operación de nariz a Josimar.