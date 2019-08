El último fin de semana, Gianella Ydoña dejó un curioso mensaje en el que dejaba entrever que había retomado su relación al colocar una imagen de Josimar y su hijo cantando. "Mis artistas bellos", al lado de varios corazones.

Sin embargo, luego de esta descripción, la bailarina de Josimar no se quedó con las manos cruzadas y compartió una romántica imagen con el salsero mientras comían un helado.

"Esos vasos los escogí yo, yo me encargaba de la casa, yo era la señora de la casa. Veremos cuánto le dura poque lo que empieza mal, termina mal", comentó Gianella Ydoña.

Inclusive, la aún esposa de Josimar no dudó en responderle por la publicación de Angie Zapata en el que hablaba sobre “el amor propio”. “¿Cómo puede hablar de un amor propio si ella está con un hombre casado? Yo soy la esposa de ese señor. ¿Cómo puede hablar de un amor propio? No me interesa lo que ella diga”, agregó.

Por último, Gianella Ydoña aseguró que jamás regresará con Josimar. “No, ninguna, ya con todo esto, jamás (regresaría con él). Jamás lo perdonaría. Yo solo quiero aclarar lo del vídeo, dicen que yo he regresado con él, pero yo jamás volvería con un hombre así. Será su rutina de vida, me enamoré, pero la vida continúa”, sentenció