Gianella Ydoña, esposa y madre del último hijo del salsero Josimar, se luce como empresaria tras el escándalo mediático en el que se vio envuelta con el músico tras la separación.

La jovencita desistió de denunciar por maltrato psicológico y físico por lo que las críticas no se hicieron esperar. Para muchos, Gianella Ydoña se operó gracias a Josimar, quien también habría financiado su tienda en Gamarra.

El antes y después de Gianella Ydoña tras cirugías

Sin embargo, la propia Gianella Ydoña salió al frente para aclarar que su operación fue gracias a un canje, es decir, no gastó ni un solo sol.

'La protagonista' asegura que se operó con la cirujana Liliana Príncipe, pero esta no muestra ningún video de la jovencita en sus redes sociales, tal cual es un canje.

“La gente piensa que Josimar ha comprado mi silencio, que me ha operado y no es así. Yo me he operado gracias a la doctora Liliana Príncipe, gracias a un canje, mi tienda la tengo gracias a mis padres, no le toman importancia al trabajo de ellos”, señaló.