Quien hasta hace poco era la abogada de Gianella Ydoña, Claudia Zumaeta, confirmó que su exclienta ha decidido desistir en hacer cualquier tipo de demanda contra el salsero, Josimar.

El cantante iba a ser denunciado por agresión física, sin embargo, Gianella Ydoña le comunicó a la abogada que ambos habían llegado a un acuerdo, por lo que ya no lo demandaría.

“Ella quiere desistir de cualquier tipo de demanda contra Josimar. No es una tema que me compete, yo ya hablé con ella extensamente, porque ya había quedado en llevar esta demanda hasta el final (...) Ayer a altas horas de la noche, ella desistió y me dijo que fue por el bien de su hijo”, reveló la abogada.

Desde su punto de vista, Gianella Ydoña estaría cometiendo un gran error. “Había hablado con Josimar y había llegado a un acuerdo (...) no sé cual es el acuerdo y las condiciones”.

“Para mí a sido triste, por su condición de mujer. Porque ante cualquier agresión que ella tenga o cualquier mujer, deberíamos denunciar”, acotó.