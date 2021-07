La hija de Christian Cueva cumple 7 años este 6 de julio y fue sorprendida con un ‘detallazo’. Los futbolistas Gianluca Lapadula y Rodrygo, de la selección brasileña y del Real Madrid, le enviaron saludos.

Así lo hizo saber la esposa de Christian Cueva, Pamela López, quien compartió los videos que los jugadores enviaron a su hija en su perfil de Instagram.

“Hola Brianna ¿qué tal? Soy Rodrygo, te mando un saludo y te deseo un feliz cumple, que Dios te bendiga siempre, un beso”, dijo el futbolista del Real Madrid en la grabación.

Por su parte, Gianluca Lapadula también envió un cariñoso mensaje a la hija de Cueva: “Hola Brianna ¿qué tal? Feliz cumpleaños, te mando un beso y un abrazo fuerte, pásala bien, espero verte muy pronto. Feliz cumpleaños, princesa”.

Cabe resaltar que Christian Cueva dedicó un emotivo mensaje a su hija al no poder estar junto a ella en su cumpleaños.

“Te extraño como no tienes idea, solo pido a Dios que me dé sabiduría para poder guiarte. No soy el mejor padre del mundo pero mi amor por ti no tiene límites. Feliz cumpleaños mi pollita hermosa, te amo con todas las fuerzas de mi alma”, escribió el popular ‘Aladino’.

Foto: Instagram

Fuente: Instagram @pamlopsol

