GianMarco le escribe emotiva carta al Perú por Fiestas Patrias | FOTO

A provechando las Fiestas Patrias, el cantante y compositor, GianMarco, decidió escribir una emotiva carta al Perú en su cumpleaños.

GianMarco trató de expresar todos sus sentimientos, sueños y mejores deseos para con la patria, muchas veces dañada por la corrupción, la inseguridad y demás problemas sociales.

Sin embargo, resaltó que existen peruanos que viven en nuestro país y en el extranjero que tratan de hacer las cosas bien.

La extensa carta de GianMarco fue compartida por el propio cantante en su cuenta de Instagram, pero nosotros te la compartimos.

Carta de GianMarco por Fiestas Patrias

Querido Perú,

Decidí escribirte esta carta para decirte lo que siento por ti en este día tan especial.

Empezaré por agradecer la oportunidad que me diste de construir mis sueños en tu suelo.

Por acompañarme abrazando mis esperanzas, por ser generoso y paciente.

Aprendí a quererte desde niño, desde que me enseñaron en el colegio a pintar la bandera, a cantar el himno, a dibujar tu mapa.

Te convertiste en un amigo entrañable, con un nombre corto, fácil de decir y potente al pronunciar...Perú!! Fui conociendo tu historia y aún me sigo preguntando cuánta paciencia tienes con nosotros,...qué te hace querernos tanto a pesar de darte tan poco?

Qué cosa nos dirías si pudieras hablar?..., que ganas de escucharte...pero lo único que haces es brindarte entero, en silencio, y entregas todo sin pedir nada a cambio, con tu riqueza, tus amaneceres, tus madrugadas, tu mar, tu selva y tu montaña.

Se que muchos te han hecho daño, pero créeme hay otra gran parte de nosotros que intenta cambiar la historia para que tus compendios tengan mejores comienzos y finales.

Hoy es tu cumpleaños y quisiera hacerte una fiesta grande para verte sonreír, para que estés contento, para cantarte canciones, para reivindicarte, para decirte que contigo somos todo, somos indios, somos negros, blancos, somos mestizos, criollos, somos pueblo.

Quererte se le hace fácil a cualquiera cuando te conoce, porque te das entero, porque lo único que has hecho es darnos todo y nos hemos demorado en darnos cuenta.

Basadre nos decía que eras un problema, pero también una posibilidad y el banco de oro en donde te sentó Raimondi nos alumbra el camino a un mejor futuro.

Quisiera que todos los que habitan en ti y los que desde lejos te habitamos desde el alma, te hagamos feliz, pero de verdad, no solo por el día de hoy, si no siempre, todos los días, porque haciéndote feliz, todos también lo seremos.

Que tu grandeza, de la que tanto nosotros tus hijos nos jactamos, se convierta en nuestro espejo, para reflejarnos en ella y ser mejores ciudadanos.

Feliz cumpleaños país querido... Feliz cumpleaños PERÚ