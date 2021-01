La conductora de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre, decidió ponerse la mascarilla a mitad del programa y explicó el motivo.

Según Gigi Mitre, le habría dado un ataque de tos y por seguridad habría preferido ponerse la mascarilla.

“Un ratito, me he puesto mascarilla porque me dio un ataque de tos y me dio nervios”, explicó Gigi Mitre, quien pensando en Rodrigo González y sus demás compañeros, decidió ponerse la mascarilla.

Rodrigo González agregó: “La gente también tosía antes del covid-19, pero mejor así”.

Al respecto, Gigi Mitre agregó: “Sí, me siento más tranquila”.

Recordemos que actualmente se encuentra en nuestro país la nueva cepa del coronavirus o Covid-19, la misma que es más contagiosa.

