Gigi Mitre no soportó más y arremetió contra la abogada de Vanessa Terkes

La conductora Gigi Mitre utilizó su espacio televisivo para arremeter contra la abogada de Vanessa Terkes, Clementina Carrasco, quien no solo declaró para todos los medios a la salida del Poder Judicial, sino también por conceder una entrevista al programa 'Magaly tv, la firme'.

"Me parece entendible que Vanessa haga lo que ella quiera respecto a su relación. Si se quiere divorciar que se divorcie, no es la primera ni la última, que se usaron los dos. Todo entiendo. De repente hasta muchas cosas que ella ha dicho son ciertas, pero que una abogada salga a dar detalles innecesarios como por ejemplo, decir que si ella le preguntaba algo el otro se tiraba un eructo en su cara. ¿Tener que decir ese tipo de cosas innecesarias? Ha salido hablar en todos los medios a hablar", dijo en vivo la presentadora de 'Válgame Dios'.

Asimismo, la compañera de Rodrigo González aseguró estar histérica por todo lo que había escuchado y pidió a las mujeres que dejen de victimizarse.

"No es justo salir a hablar de esa manera. Si va a salir una abogada a decir, que diga toda la verdad, no que le ponga 'sal y pimienta', porque está hablando de la dignidad y de la imagen de un tipo que, de repente es todo lo que quieran, porque a mí no me consta, pero hay que saber qué hablar y qué decir. Estoy histérica", expresó.