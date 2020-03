En un hecho inédito, Rodrigo González hizo un enlace en vivo con su excompañera de “Válgame”, Gigi Mitre, para todos sus seguidores de Instagram.

El enlace EN VIVO duró cerca de una hora y fue el momento perfecto para que ambos tocaran la denuncia que le impusieron las figuras de Latina, Karen Schwarz y Cathy Saenz por presunto daño psicológico contra ellas.

Por primera vez, Gigi Mitre comentó el tema y salió en defensa del popular “Peluchín”.

“Me parece muy injusto que tengas que estar en una situación de no poder defenderte. Gracias a Dios hay mucha más gente que te apoya a ti. ¿A ti te van a decir maltratador de mujeres cuando el 80% que te ve son mujeres?”, increpó Gigi.

Luego llamó la atención de los policías que tomaron la denuncia de las conductoras de Mujeres Al mando.

“Eres el personaje público que usa sus redes sociales para dar su opinión. Dejemos que las autoridades se preocupen por cosas que valen la pena y por gente que lo necesita. No hagan perder el tiempo a las autoridades”, fue la tremenda indirecta que le mandó.

Peluchín explota

En otro momento de la conversación, González se refirió a Karen Schwarz, quien supuestamente lloró en el juzgado por este tema.

“Eso no amerita que vayan a lloriquear al juzgado, ¡que maltrato psicológico!, tienen el ego tan subido que no están acostumbrados a recibir comentarios en contra"

“Si eso te trajo un desequilibrio emocional porque no supiste soportarlo... si vives de lo que abres tú (en tus redes) para que la gente te consuma, no pueden decir que ‘eso no me gusta’, ‘no quiero que hablen de mi’¿Qué es esto Cuba? a donde queremos parar?”, sentenció.

