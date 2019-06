Gigi Mitre a Gisela Valcárcel en vivo: "Está entre Cantinflas y Chimoltrufia"│ VÍDEO

Gigi Mitre se refirió sobre las declaraciones de Gisela Valcárcel, en el cual sostuvo que Susan Ochoa salió de su programa, pero no porque 'El artista del año' la humilló, sino por un mal entendido. Sin embargo, lo dicho por la 'señito' dejó a muchos enredados, ya que hasta el momento no se sabe si le ofreció o no disculpas a la cantante.

Por este motivo, la presentadora de 'Válgame Dios' opinó al respecto, indicando que Gisela Valcárcel es una mezcla entre 'Cantinflas' y 'Chimoltrufia' porque cuando "dice una cosa, dice otra".

"Gisela tiene una facilidad para enredarse, ya sé que le dicen Cantinflas y tal, pero ya entre 'Cantinflas' y 'Chimoltrufia' en una licuadora porque 'dice una cosa, dice otra, no quise decir eso'. Cuando habla mucho la friega", comentó Gigi Mitre en vivo.

Por otro lado, defendió su programa, asegurando que si es que ellos (Gigi Mitre y Rodrigo González) hablan de Susan Ochoa o de otra persona es porque son parte del espectáculo.

"Es mejor ser frontal y presentarse como lo que son. Nosotros hacemos un programa de espectáculos. Sí, chismeamos. Sí, ¿de quiénes? De personas que están metidas en el medio. No de Juanita Pérez que está caminando en la calle. Sino de gente que está en el show", resaltó.