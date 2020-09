Rodrigo González y Gigi Mitre opinaron sobre la nueva pareja de Angie Jibaja, con quien recientemente se dejó ver en románticas fotos y videos de Instagram.

Sin embargo, la conductora de “Amor y fuego” comentó que no le parecía prudente que la “chica de los tatuajes” haga pública una nueva relación mientras espera recuperar a sus hijos.

“A mí me sorprenden que Angie ya tenga galán (...) Yo no digo que no rehaga su vida, pero creo que desviar la atención ahora de lo que ella debería estar enfocada, no me parece una buena idea y más con los altibajos que ha tenido Angie, en mi opinión”, señaló.

Según Gigi Mitre, no es necesario que Angie Jibaja se luzca públicamente con este joven:

“Me parece innecesario que suba eso, Angie recién se está recuperando, quiere recuperar a sus hijos, acaba de salir de un proceso de recuperación que la balearon por todo lado”.

“Quiere recuperar a sus hijos, acaba de salir de un proceso terrible, o sea, creo que no es necesario eso por ahora”, agregó.

Asimismo, Gigi Mitre pidió cautela a la "chica de los tatuajes: “Con toda la experiencia que ha tenido Angie en lo que respecta a parejas y en el lado sentimental, creo yo que lo que le conviene es un poquito más de cautela”.

