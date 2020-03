¡Fuego! Las redes sociales se encendieron con el junte entre el exconductor de Latina, Rodrigo González y su amiga Gigi Mitre. Y es que para entretener a sus seguidores en medio la cuarentena por la propagación del coronavirus, los presentadores se enlazaron en vivo mediante sus cuentas Instagram para comentar diversos temas.

Uno de los temas ‘picantes’ fue sobre incursión de Ethel Pozo en la conducción de la mano con Renzo Schuller, quien ya tiene años de experiencia en el medio. Tanto ‘Peluchín’, como Gigi, indicaron que no tiene ‘ángel’ para aparecer frente a cámaras.

“No la conozco, pero yo creo que si está en la tele es porque su mamá es la dueña de los programas. Hay público para todos y si hace buen rating, en buena hora. Cada uno tiene su público, yo creo que si está ahí, es por su madre. No tiene nada de malo, pero cada quien”, manifestó la exconductora.

Al instante, Rodrigo apoyó la idea de Gigi: “De ella depende y del público, si la acepta o no. Es buena productora, envuelve bonito el regalo, pero delante de cámaras, resuelve pero no traspasa, no es mala, pero no va, no trasciende”, reveló.

