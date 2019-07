Gigi Mitre sobre justificación de Sheyla Rojas: "Está rellena de silicona" │VÍDEO

Gigi Mitre tampoco se quedó callada al leer la justificación de Sheyla Rojas al saber que el millonario Fidelio Cavalli la expuso publicando vídeos pasada de copas en Instagram.

La conductora de TV no pudo controlarse, así que aconsejó a Shey Shey para que se controle por el bienestar de su hijo. "Está bien que uno cuando está solo puede hacer lo que quiera, mientras no dañe a terceros, pero ella sí tiene un tercero que es un niño, no creo que un niño ande muy orgulloso al ver a su mamá de esa forma. Que haga lo que quiere, pero aunque sea que lo haga caleta por el bienestar del niño", comentó.

Pero lo que llamó la atención, es que Gigi Mitre sostuvo que la presentadora "está llena de silicona". "Eso que le dijo (muestra tu seno) es bajo en países árabes, en la China, en donde sea. (El amor se convierte en un relleno de status social) Relleno de silicona tiene ella, de verdad", resaltó.

"¿Cree que alguien en este país tiene celos? La chica necesita terapia", agregó Rodrigo González.