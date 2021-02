La actriz Gina Carano concedió su primera entrevista tras ser despedida de “The Mandalorian”, la producción de Lucasfilm. Esto tras unos comentarios de la actriz en redes sociales en los que comparó los hechos en el Capitolio de Estados Unidos con el sufrimiento de los judíos en el Holocausto.

Cabe señalar que Carano interpretó a Cara Dune, la fiel compañera de ‘el mandaloriano’, y en una reciente entrevista para el Show de Ben Shapiro, abogado conservador, señaló que la productora Lucasfim acosa a sus empleados.

“He pasado por mucho. He visto mucho del acoso que está teniendo lugar, y lo he visto antes. No soy la única que ha sido intimidada por esta compañía, y lo sé profundamente. Lo sé de buena mano”, comentó en la entrevista.

“Podría contar una historia que haría estallar a la prensa, pero no puedo porque sería vender a un amigo. Todo el mundo tiene miedo de perder su trabajo”, indicó Carano sobre el acoso a uno de sus compañeros.

La estadounidense también señaló que se enteró que ya no era parte del éxito de Disney+ por redes sociales. “¿Cómo me enteré? Echando un ojo por internet, me metí en Twitter y de repente vi que era Trending Topic el hashtag ‘Despedir a Gina Carano’”, relata.

Tras ver eso en las redes sociales, la actriz recibió un email de la compañía. “Supe que estaban prestando atención a las redes sociales, supe que había mucha gente que no me quería en la empresa, pero también sé que no ganarán”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Llega la segunda temporada de The Mandalorian en Disney Plus para todo Latinoamérica

The Mandalorian (Temporada 2) - Tráiler Subtitulado ESPAÑOL LATINO