Gino Arévalo decidió romper su silencio y habló en exclusiva para el programa de Magaly Medina, donde confesó la complicada situación que viene atravesando tras verse obligado a cerrar su restaurante de comida selvática en Los Olivos, debido a que no podía pagar el alquiler ni cubrir el sueldo de sus trabajadores.

En ese sentido, el cómico reveló que ahora se encuentra realizando taxi por aplicativo, mientras que por las tardes vende helados en el distrito de Ventanilla.

Gino Arévalo también reveló que fue uno de los primeros artistas en someterse a una cirugía de manga gástrica, por la cual pudo bajar 50 kilos de peso. Es así que, de pesar 126, ahora pesa 76.

“Me operé por salud pero ahora no puedo comer y tomar al mismo tiempo. O tomo líquido y queda ahí, o como sólido y queda ahí, pero no puedo mezclar los dos, me hace devolver todos los alimentos”, comenzó diciendo.

Por otra parte, el humorista señaló que la televisión es “muy ingrata”, por lo que le pide a sus excompañeros de trabajo, como Ernesto Pimentel y Jorge Benavides, que ojalá y puedan ofrecerle un trabajo.

“La televisión es ingrata, no es perpetua, yo pensaba que era así... Teníamos todo a la mano, pero hay que pisar tierra, la televisión no va durar para siempre ” , dijo.

