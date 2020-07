El ampay que emitió el programa de Magaly Medina, donde se le ve a Jazmín Pinedo saliendo del edificio donde vive Jesús Neyra, ha causado una gran polémica. Y es que recordemos que hace algunos meses, la ‘chinita’ anunció públicamente su separación con el padre de su hija, Gino Assereto.

Sin embargo lo que llamó bastante la atención fue la acción que tomo el popular ‘tiburón’ frente a este hecho, ya que se dispuso a borrar todas las fotos en pareja que tenía con la conductora de “Esto es Guerra”, dejando solo las imágenes familiares.

El chico reality no ha querido pronunciarse al respecto, pero a través de sus redes sociales ha decidido abrir su corazón y contarle a sus seguidores que viene luchando contra varios problemas, de salud y emocionales.

“Me creo mi propia película y me sumerjo en mundos irreales. Hoy soy consciente que vivir así hace que muchos crean falsedades, nadie me conoce y nadie sabe lo que vivo, no me juzguen en la calle, lo tengo a Dios como testigo”, escribió en su último post.

El guerrero publicó en su cuenta oficial de Instagram una historia donde se le puede apreciar grabando lo que sería su nueva canción. Los usuarios hicieron hincapié en el mensaje que acompañó a esta foto. “En lo mío, mi mayor problema son los demonios mentales”, expresó.

