El actual integrante de “Esto es Guerra”, Gino Assereto, dejó sorprendidos a más de uno tras su presentación en el reality de competencia, por el cambio de apariencia que lució. Sin embargo, este cambio de look no habría sido del agrado de toda su fanaticada, quienes no esperaron mucho para hacérselo saber.

Y es que ante las duras críticas, el popular ‘Tiburón’ decidió volver a cambiarse de look y compartió mediante su cuenta oficial de Instagram un video en el que aparece en una reconocida peluquería dándole unos retoques a su cabellera.

Captura: Instagram

Recordemos que estos cambios radicales no son cosa nuevo para el chico reality, ya que hace un tiempo sorprendió al hacerse unas trenzas que tuvo que sacarse a pedido de su hija Khaleesi.

