Gino Assereto continúa sorprendiendo con sus cambios físicos y espirituales durante estas últimas semanas, lo cual ha coincidido con el ampay de Jazmín Pinedo con su ex Jesús Neyra.

Días atrás, Gino Assereto insistió en que se encuentra bien pese a las especulaciones: “La prensa puede decir mil cosas, puede opinar porque están en todo su derecho de hacerlo, pero es tedioso aclarar todos los días que yo estoy y que todo está bien”.

Sin embargo, recientemente reveló que comenzó a practicar yoga. En tanto, el profesor de Gino Assereto compartió una imagen del “guerrero” dándole ánimos.

“Todos pueden, si hay voluntad siempre, siempre se puede”, se lee en la publicación.

Foto: Instagram Gino Assereto | One Love Yoga

Este cambio no ha sido el único, ya que días atrás Gino Assereto sorprendió a todos al pintarse el pelo de color rosa.

Pero eso no fue todo, ya que el ex de Jazmín Pinedo decidió pintarse las unas de negro y con algunos diseños. No obstante, Gino bloqueó los comentarios de los usuarios en esta foto.

Foto: Instagram Gino Assereto

VIDEOS RECOMENDADOS

Angie Arizaga y Jota Benz se mandan indirectas en “Esto es guerra”

Jota y Angie Arizaga se mandan indirectas en EEG- Diario ojo

TE PUEDE INTERESAR