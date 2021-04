A través de sus redes sociales, el conductor de programa “En Boca de Todos”, Gino Pesaressi, se mostró molesto porque pese a ser las ocho de la mañana, muchas de las mesas aún no se abren durante las Elecciones 2021.

“Mesas no instaladas y miembros de mesa que aún no llegan..ponen horarios como si no supieran que vivimos en la realidad de la “hora peruana”, escribió Gino Pesaressi.

Gino Pesaressi lamentó que los adultos mayores sean los más perjudicados en este evento, teniendo en cuenta que se vive la pandemia del coronavirus o COVID-19.

“Encima ponen en primer turno a los pobres adultos mayores que ahora tienen que esperar”, agregó el nuevo conductor de “En Boca de Todos”.

En estas Elecciones 2021, muchas mesas siguen sin instalarse porque algunos han preferido no asistir debido a la propagación del coronavirus.

VIDEOS RECOMENDADOS

Samuel Suárez es tercer suplente, pero termina siendo presidente de mesa en las Elecciones 2021 | ojo

Samuel Suárez es tercer suplente, pero termina siendo presidente de mesa en las Elecciones 2021 | ojo

TE PUEDE INTERESAR