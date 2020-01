Giovanna Valcárcel: Milett Figueroa tiene que demostrar que no solo es guapa

La actriz Giovanna Valcárcel le deseó lo mejor a su prima Milett Figueroa, quien protagonizará la telenovela "Colorina". "Es muy guapa sin duda, pero siempre tiene que ir el talento acompañado del físico. Ella tiene que demostrarlo", señaló.

"No sé si se acuerdan de Verónica Castro, no es simplemente que una chica voltee y es la próxima Verónica Castro. Tiene que ser una persona que haga sentir lo que es Verónica Castro, igual pasa con Lucía Méndez (quien antes hizo Colorina)", añadió Giovanna Valcárcel tras felicitar a Milett Figueroa de haberse alejado de los escándalos.

De acuerdo a Giovanna Valcárcel eso es bueno pues "no le sirve, aunque a algunas personas si, sobre todo salir en los periódicos. por ejemplo, en esta cinta que voy hacer con Carlos (Álvarez, 'Hasta que la suegra nos separe') tiene un elenco de muchos actores conocidos. Ninguno se ha metido en escándalos. Yo he tenido una vida un poco loca, pero lo hice no por llamar la atención sino porque quería. Espero que le vaya bien, es una chica muy dulce, que no esté con gente mala y sepa diferenciar entre los buenos y malos consejos. Hay mucha gente que te ofrece el oro, te dice que eres la chica más bella y todo. Pero creo que ella ya sabe diferenciar que es lo bueno y lo malo", sostuvo.

Consultada si trabajaría con Milett Figueroa, Giovanna Valcárcel no lo descartó. "Sería chévere, me encantaría, tengo mucho que mostrar como actriz, cuando se termine de preparar tal vez. No quiero tener un lío con ella, no me interesa en la vida no tienes que joder a nadie. Le deseo lo mejor y un saludo para Lucía Méndez", indicó.

Respecto al tema amoroso contó que está sin pareja y añora ser madre en algún momento. "¿Cómo va el corazón? Bien, latiendo minuto a minuto, no tengo pareja, pero si quisiera ser mamá. He tenido la oportunidad de tener mucho trabajo, pero no encuentro a alguien que sea el padre de mi hija, me encantaría", acotó Giovanna Valcárcel.









