Giovanna Valcárcel sorprendió a propios y extraños al revelar que se realizó una disminución de mamas.

La conductora reapareció en el programa “Mujeres al mando” tras haberse ausentado el lunes por motivos personales.

Sin embargo, este martes reveló que los motivos fueron una cirugía estética. Antes de presentar sus notas en el “kiosko” de “Mujeres al mando”, Giovanna Valcárcel contó que decidió reducirse las mamas.

“La gente en redes sociales me pregunta ¿te has operado? ¿Estás bien? Me he hecho una corrección, una disminución de mamas porque estaban bien grandes mis hermanas, las he colocado bonitas... ya viene el verano, no hay playa pero hay techo para tomar sol y el vecino se puede ganar”, dijo entre risas.

La conductora advirtió que todavía no puede moverse mucho, pues está en plena recuperación.

“Me he quitado dos tallas, no me he puesto nada, están orgullosas de estar acá en mi cuerpo y levantaditas... Están como quinceañeras”, bromeó Giovanna Valcárcel, quien aseguró que recomienda esta operación.

Giovana Valcarcel revela que se operó - ojo

TE PUEDE INTERESAR