La conductora de “Reinas del Show”, Gisela Valcárcel, contó que su mamá cumple 89 años de vida y compartió a través de una publicación un poco sobre la vida de su progenitora.

Gisela Valcárcel reveló que fue su propia madre la que le enseñó a salir adelante, pues en su vida la vio vivir con mucho y con poco.

“Mi madre no fue criada por su mamá o papá, a ella le tocó vivir en el “Puericultorio Pérez Aranibar”, allí creció con el amor de las voluntarias. Ella me enseñó con su propia vida a NO TENER PRETEXTOS y hacer siempre lo mejor, se tenga o no se tenga padres, a ella la he visto salir adelante y siempre encontró razones para continuar”, escribió Gisela Valcárcel.

Gisela Valcárcel acotó sentirse orgullosa de tenerla como madre y además agradecida por haber logrado cumplir 89 años de edad.

“La he visto vivir con poco y con mucho y en las ambas situaciones ha sido la misma mujer valiente y amorosa con los suyos, esa mamá gallina de la que muchos hablan… ¡La admiro tanto y amo tanto! Ella es como muchas mamás y como ninguna para mí.¡ Gracias mi Dios por la madre que me elegiste! Hoy ella cumple 89 años y no puedo estar más agradecida”, finalizó.

