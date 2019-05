Gisela confiesa haber perdonado a su expareja Javier Carmona (VIDEO)

Gisela Valcárcel se acordó de sus matrimonios con Roberto Martínez y Javier Carmona, los cuales terminaron en divorcio. La “Señito” recordó que, a los cuatro meses de su separación del excapitán de Universitario, “[Roberto] dijo que yo estaba enterrada. Te duele horrible. [...] Yo no hubiera podido perdonarlo, no es fácil. Pero ahora a él lo quiero muchísimo como a Viviana (Rivas Plata), la mujer de quien se enamoró. A ambos los respeto”.

En octubre de 2006, Gisela Valcárcel se casó con Javier Carmona, pero a los meses se separaron. En mayo de 2008, Tula Rodríguez confirmó su relación con el exejecutivo de televisión, además de su embarazo. La rubia contó que se enteró por los medios. “Saber que la persona que durante 5 años me había pedido matrimonio y se casa conmigo se enamora de otra, y que luego me entero públicamente, fue muy doloroso”, comentó en el programa “Encendidos” de RPP.

(FOTO) Gisela y Javier se reencontraron en una conferencia de la Teletón pero ni se saludaron / Archivo: octubre 2014

El perdón de Gisela Valcárcel a sus ex

“Para poder hablar de esto sin que me duela, he tenido que ponerme en los zapatos de ellos. Creo que no quisieron hacerme daño, simplemente fallaron y no soy quién para decir nada”, sostuvo Valcárcel. Tras lo sucedido continuó con su vida sin estancarse en el pasado.

“El perdón ha sido la única vía que yo he tenido en esta tierra para afianzarme con ellos y entenderlos. Les deseo lo mejor a ambos. No soy quién para juzgarlos. Después del perdón se abrieron mil puertas que estaban hechas para mí.”, explicó.

¿Gisela visitó a Carmona?

Hace poco, prefirió no realizar un comentario desafortunado sobre su expareja Javier Carmona, quien se mantiene internado en una clínica local desde hace varios meses.

Sin embargo, resaltó que después del divorcio nunca fue amiga del gerente, además sostuvo que jamás hablaría de su exesposo por respeto a Tula Rodríguez.

“¿Si he podido ir a visitarlo? Esa pregunta queda sin respuesta, porque Javier tiene su esposa (Tula Rodríguez); nunca olvides eso. Qué feo se ve cuando una persona habla de un hombre casado, con su familia. Yo no soy así, no me gusta. Hasta el día que me muera, quiero que la gente vea las cosas de las que yo me reía, de las que hablaba y de las cosas que no son correctas. Eso se quedará sin respuesta, pero gracias por la pregunta”, manifestó la animadora.

