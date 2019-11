La conductora de El Gran Show, Gisela Valcárcel, sorprendió a todos, la noche de ayer, al llamar a la propia Magaly Medina, tras el cargamontón en su contra por el protagonismo de ella en la Teletón y la ausencia de varias figuras pero, la principal, la de Tula Rodríguez.

Gisela Valcárcel no se cansó de decir que ella no tiene ningún problema con Tula Rodríguez, pero sí aclaró ella hace muchos años no la saluda con beso.

Incluso, la rubia se animó a decir que en cualquier momento podría sentarse con Tula Rodríguez pues está produciendo con el cuñado de la 'peludita', Jorge Carmona, una serie.

Gisela Valcárcel admitió que no se saluda de forma efusiva con Tula Rodríguez. (Imagen: Instagram/Composición)

“Pro TV y GV producciones hace mucho tiempo no mantienen relaciones y ni siquiera intercambian artistas, esto es verdad. Esa es la raíz”, afirmó.

“Yo estoy produciendo una serie con Jorge Carmona, cuñado de Tula. Yo mañana me podría sentar con Tula donde quieras, yo no tengo ningún problema con Tula”, agregó.

Magaly Medina no se quedó de brazos cruzados y le recordó que el hermano de Javier Carmona, fue primero su cuñado.

“Cuñado con Tula, pero fue primero tu cuñado, antes que Tula ya sabes lo que pasó”, dijo la ‘urraca’ y Gisela respondió así: “fue pero no lo es y en todo caso lo digo solo por un ejemplo para decirle que no tengo ningún problema ni con ella (Tula), ni con Susan, ni contigo, ni con nadie. Si quieren me voy, en la foto, a la parte final, porque a estas altura ya no importan esas cosas”.