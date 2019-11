La conductora de El Gran Show, Gisela Valcárcel, finalmente habló tras las acusaciones que se han hecho en su contra al decir que ella no permitió que Tula Rodríguez se presente en la Teletón.

“Yo no tengo ningún problema ni con ella, ni con Susan Ochoa, ni con nadie, no me importa”, dijo.

Sobre Tula Rodríguez, quien se casó con su exesposo Javier Carmona, expresó que sí se saluda con ella pero que no se dan beso.

“La verdad, no la saludo con beso, pero si nos saludamos, hola y hola y nos pasamos. No tengo rabia con ella, ya dejó de ser parte de las personas a las que les doy besos”, aseveró.