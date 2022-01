Sonia Mercedes Gisela Valcárcel Álvarez, o simplemente Gisela Valcárcel, cumple 59 años de edad este 26 de enero. Es así que muchas figuras del espectáculo han dedicado minutos para saludar a la popular ‘Señito’.

Uno de ellos es Andrés Hurtado, quien escribió un sentido mensaje a la madre de Ethel Pozo por su onomástico, a quien - asegura - no ve desde hace muchos años.

Sin embargo, su mensaje despertó las burlas de los seguidores, debido a que el conductor señaló que Gisela cumplía 37 años de edad.

“Amiga bella, Gisela Valcárcel, no nos vemos, pero en lo profundo de mi corazón, el amor y el cariño perduran para siempre. Espero verte pronto, feliz 37 años de edad maravillosos, pásala lindo”, escribió en Instagram.

Los comentarios de los fans no se hicieron esperar: “¡Siiii 37 de estar en TV! Jajajaja”; “¡Como va ser! ¡Ella es del 63!”; escribieron los usuarios.

¿Cuándo fue el primer programa de ‘Aló Gisela?

El 28 de octubre de 1987 se emitió el primer programa de “Aló Gisela”, conducido por Gisela Valcárcel, convirtiéndose rápidamente en el preferido de las amas de casa.

Camucha Negrete sobre Gisela Valcárcel: “me quitó mi programa”

Durante una edición del programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, la actriz y exconductora Camucha Negrete sorprendió a todos los televidentes al revelar que Gisela Valcárcelle robó su programa ‘Aló, Camucha’, que después se pasó a llamar ‘Aló Gisela’.

En conversación con Andrés Hurtado, la exconductora de ‘Utilísimas’, comentó: “Yo firmé contrato y en un momento muy difícil de mi vida porque acabamos de perder a mi bebé... resulta que al poco tiempo que preguntan si había firmado contrato, pero me dicen parece que no, se lo van a dar a Gisela. Yo no creía porque tenía muchos años en Panamericana”, comentó en un inicio.

“La subestimé, era un chiquilla, recién empezaba, pero lo hizo muy bien mírala donde está, pero en ese momento para mí fue terrible. Me resentí con el canal”, añadió Negrete.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Esto es Habacilar: Reencuentro entre Roger y La Momia