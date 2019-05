Gisela Valcárcel "enfurece" cuando periodistas le preguntan por Pedro Moral en "El artista del año"

Gisela Valcárcel no reaccionó de la mejor manera cuando fue consultada por Pedro Moral, quien aseguró que la producción de 'El artista del año' lo contactó para que sea uno de los participantes del reality.

La popular 'señito' se presentó en la conferencia de prensa de la Teletón para dar detalles sobre lo que se hizo con el monto recaudado el año pasado, pero al salir fue cuestionada sobre lo dicho por el exprometido de Sheyla Rojas en 'EVDLV' y la jugosa propuesta que le hicieron, la 'Diva de la TV' no quiso dar ningún tipo de declaración.

"Gisela, ¿es verdad que convocaste a Pedro Moral para tu programa?", preguntó la reportera. Ante esto, Gisela Valcárcel decidió voltear y responder de manera escueta. "¿Tú crees, por tus hijos, por tu familia, por todos que estando en la Teletón, yo podría contestar una cosa así?", mientras ingresaba a su automóvil y realizaba un gesto de desaprobación por la interrogante.

Además, se puede escuchar que un agente de seguridad intentó impedir que continúe la entrevista, causando alboroto entre la prensa.

Esto dijo Pedro Moral

"Me propusieron ser concursante del programa, me ofrecieron un suma muy interesante y me quería porque me quería y si dijeran lo contrario tengo el contrato. Yo estaba interesado, pero hablé con mi papá y me hizo a entender que no era lo correcto", dijo Pedro Moral en la segunda participación en 'El valor de la verdad'.

