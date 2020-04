La conductora Gisela Valcárcel se refirió a la emisión del programa “El artista del año”, cuya transmisión iba a iniciar este mes. La también empresaria, cabeza de GV Producciones, señaló que, debido a la situación que afronta el país por el avance del COVID-19, aún no ha definido si el formato reality se verá este año.

“No sé si volveremos este año (con ‘El artista del año’), nadie lo puede saber. Uno puede ir tanteando, me encantaría, pero debemos esperar un tiempo para saber si podemos regresar. El programa se hace con muchas personas, público, hay varias aristas que revisar”, señaló Valcárcel en comunicación con Jaime “Choca” Mandros.

Como se recuerda, el programa se viene emitiendo por la señal de América TV desde hace varios años, y es uno de los más sintonizados del horario nocturno sabatino.

APOYA A SU HIJA

Por otro lado, Gisela Valcárcel se refirió a las críticas que viene recibiendo su hija, Ethel Pozo, por su desempeño en televisión. La artista aseveró en que, la última decisión sobre la audiencia la tiene el público.

“Estoy feliz que ella haga una carrera. Una vez escuché de Mau y Ricki decir que, tener un padre famoso está bueno, pero no por ser los hijos de Ricardo Montaner, (el público) se baja su música y los escuchan. Cuando uno se queda con una persona es porque le gusta. Si es así, sigan con nosotros, sino, cambie (de canal). No vemos cosas que no nos hacen bien”, sentenció Valcárcel.

