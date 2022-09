Gisela Valcárcel inició la séptima gala de “La Gran Estrella” recordando en impase que tuvo con Edson Dávila el último 10 de setiembre en el matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander.

La ‘Señito’ volvió a llamarle la atención al popular ‘Giselo’ y le advirtió que aquel incidente en la boda de su hija probablemente lo dejará sin trabajo en el programa “América Hoy”.

“Parece que lo sacan a usted (de América Hoy), desde que se subió a un podio en la boda de una de las conductoras a modelar”, fue la advertencia de Gisela que provocó la rápida reacción del conductor.

“Ha sido una semana muy difícil, he sufrido demasiado y por eso llamé malagradecida a Ethel Pozo. Prácticamente le he hecho la hora loca con los ‘Gonzales’, porque ahora somos los ‘Gonzáles’ los de ‘América Hoy’. Le he armado la fiesta porque sino (su boda) hubiera sido eso una asamblea general del comité de propietarios”, respondió.

Recordemos que Edson Dávila se volvió viral luego que fuera interrumpido por Gisela Valcárcel cuando modelaba encima de una silla durante la boda de Ethel Pozo. La ‘Señito’ lo invitó a bajarse del lugar para luego regañarlo: “No puedes hacer eso”. Finalmente, se retira disgustada del espacio. Este momento fue uno de los momentos más comentados de la ceremonia.

