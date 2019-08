Gisela Valcárcel se pronunció tras ser acusada de burlarse de Beto Ortiz por ganarle en rating el último sábado pese a que Nicola Porcella se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad”.

A través de Instagram, Gisela Valcárcel aclaró que nunca se ha burlado de Beto Ortiz porque él hace su trabajo.

“Creo que esta no es la red ideal para expresarme acerca de algunas notas en los diarios , les pido disculpas por usar este medio. Pero es necesario decir que no he declarado nada y lo que es más importante para mí, jamás me burlaría de un compañero y de personas que como yo hacen su trabajo”, escribió la conductora.

Asimismo, Gisela Valcárcel envió un mensaje a Beto Ortiz en el que asegura que los titulares de algunos medios de prensa no son reales.

“La televisión es muchas veces el vehículo que se utiliza para aumentar los egos que tanto daño nos pueden hacer. Les ruego a mis amigos de prensa que no usen mi nombre para hacer sentir mal a otros. Le aclaro a Beto Ortiz que estas notas no trasladan mis sentimientos de respeto para todos los que hacen tv en nuestro medio”, señaló.

Finalmente la conductora de “El artista del año" se mostró feliz de que los televidentes tengan la opción de ver varios programas cada sábado: ”Celebro que los sábados podamos tener muchas opciones, nuestro programa presenta un programa más... si tú lo eliges, mil gracias pero si no es así, mi idea será siempre que se diviertan y que ese aparatito llamado TV siga siendo tu compañía".