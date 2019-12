En la última edición del programa de baile y canto “El dúo perfecto”, se vivió un incómodo momento a consecuencia de una dura crítica realizada por el jurado Carlos Cacho a la pareja conformada por Michelle Soifer y Mario Hart. Tras esto, la conductora del programa, Gisela Valcárcel, tuvo que intervenir para aclararle al maquillador algunos puntos sobre su comentario.

“Hace muchos años la jueza Morella Petrozzi dijo algo que me marcó: cuando se baila, se cierra la boca, no se baila con la boca abierta. No tienes por qué estar haciendo gestos con la boca porque hay que tener respeto con la danza”, indicó el estilista.

Carlos Cacho era criticado por poner un puntaje muy bajo al performance de los exchicos reality, y Gisela salió al frente a decir lo siguiente.

“Este no es un programa de baile. En este se busca El dúo perfecto, no estamos buscando al mejor bailarín del año. No estamos buscando a la mejor pareja de baile, estamos buscando el mejor show”, expresó la popular ‘Señito’.

Asimismo, en el instante, la participante Michelle Soifer también brindó unas cuantas palabras para evidenciar su molestia.

“Yo siento que has desmerecido nuestro trabajo. Voy a terminar si me lo permites. Nosotros nos sacamos la mugre bailando”, confirmó la ex de Kevin Blow.

“Carlos discúlpame, porque ahí vamos a cortar. Este programa no entra en polémicas”, finalizó Gisela.

Carlos Cacho