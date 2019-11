Gisela Valcárcel confirmó que existe una pelea con la productora ProTV, que realiza los programas “Esto es guerra” y “En boca de todos”.

Para sorpresa de todos, la conductora lo hizo en el programa de Magaly Medina. La noche del lunes, Gisela Valcárcel llamó a la ‘urraca’ para aclarar la ausencia de las figuras de ProTV en la Teletón 2019.

“Eso sí es verdad (la pelea), si te fijas bien nosotros no tenemos ningún invitado de sus programas. Yo no podría decir que mi relación es ‘peace and love’ (paz y amor) con Mariana Ramírez del Villar”, contó Gisela Valcárcel.

En ese sentido, la ‘señito’ confirmó que la relación está completamente rota: “De que ProTV y GV Producciones hace mucho tiempo no mantienen relaciones y ni siquiera intercambian artistas, eso es verdad”.

“Es ProTV frente a Gisela Valcárcel, eso sí y eso lo sabe todo el canal. Es muy incómodo trabajar así”, sentenció la conductora.

Según Gisela Valcárcel, nunca prohibió que Tula Rodríguez y las figuras de ProTV aparezcan en la Teletón.

“Perdón pero me están tomando a mí como conejillo de indias, aquí hay algo más. Y podría asegurar que hay algo más que no tienen nada que ver con Gisela. No me van a decir que por Tula y Gisela, nos fuimos todos (...) es bastante feo no poder invitar a alguien de otro equipo”, agregó la conductora.