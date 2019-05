Gisela Valcárcel explica por qué retiró a Poly Ávila de 'El artista del año', pero modelo responde

Gisela Valcárcel se pronunció sobre la salida de Pancho Rodríguez y Paula Ávila, quienes fueron retirados de “El artista del año” ni bien culminada la primera semana de participación. La conductora de televisión explicó cuáles fueron los motivos de tal medida.

“No me gusta hablar mucho de terceros ni crear conflictos, pero intentaré decirles la verdad desde lo que considero que ha sucedido. Lamento la decisión que tomó ProTV (productora de ‘Esto es Guerra’) de retirar a Pancho del programa. Estuve muy sorprendida y lo dejé en claro en los mails (que envié), aunque ellos tengan la libertad de hacer con sus artistas lo que ellos quieran”, expresó.

Asimismo, dejó por sentado que “cuando se me notificó la decisión de retirar a Pancho, se me dijo que no querían tenerlo como participante en un lugar donde también había sido invitada ‘Poly’ Ávila. Si entiendo o no la decisión no es importante, pero debo decirles que sí, Pancho fue retirado”, agregó.

La sacaron

Asimismo, la “Señito” señaló que ella junto a su equipo de producción decidieron retirar también a “Poly” Ávila hasta que resuelva sus problemas legales. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que pueda volver en un futuro.

“Como equipo, decidimos el día miércoles que lamentablemente ‘Poly’ debía también ser retirada de la competencia. Ella en estos momentos tiene problemas legales. Deseo que los soluciones y que nadie te haga sentir menos en este país y en ningún lugar. Que tu batalla legal, si tú tienes la verdad, sea ganada. Sé que fuiste a una fiesta y ahí pasaban cosas de las que no estabas enterada, si tienes la razón lo celebraremos... En todo caso, quiero que vuelvas, las puertas estarán abiertas para ti siempre”, explicó.

Para reemplazar a Rodríguez y Ávila, la conductora Gisela Valcárcel anunció que Natalia Salas, Miluska Eskenazi y Braulio Chappell competirían por ganarse un lugar en el reality. Finalmente, tras las pruebas respectivas fue elegida Salas, quien desde este sábado competirá en “El artista del año”. Eskenazi y Chapell fueron elegidos para competir en la segunda temporada del programa.

Respondió

Poly Ávila tras ver la respuesta de Gisela Valcárcel respondió a través de su cuenta de Instagram, dándoles ánimo a las personas que están pasando por lo mismo que ella. "Uno nunca se deja de sorprender. De corazón espero que esto no desanime a ninguna persona a realizar futuras denuncias. Solo eso. Gracias a todos por su linda vibra. Les deseo el mejor domingo", escribió. ¿Estás de acuerdo con lo dicho por la exchica reality?

HAY MÁS...