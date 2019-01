Gisela Valcárcel responde sobre Keiko Fujimori: "No estaré dispuesta a juzgar a otra mujer"

Gisela Valcárcel a través de una transmisión en vivo respondió a una seguidora que durante la emisión de su programa 'Gisela Busca' invite a la señora 'K', es decir a Keiko Fujimori y le pregunte por qué no piensa en sus hijas.

"Invite a la señora "K" a que piense en sus hijas", y a esto Gisela responde: "Si me estás hablando de Keiko, sé exactamente lo que piensa, porque es madre como tú y como yo, y entre madres nos reconocemos, entonces no tengo que preguntarle a Keiko que es lo que piensa o siente por sus hijas, Keiko siente y piensa por sus hijas lo mismo que cada una de nosotras las madres, algunas lo expresan de un modo y otras de otro, pero no será una madre quien juzgue a otra, no en mi caso, entonces, a mí no me hagan entrar en esos pleitos absurdos entre personas, puedo discutir una posición política, puedo exponer la mía, pero no estaré dispuesta, ni ahora ni mañana, a juzgar a nadie... pero a mí, contra otra mujer no, no he peleado con mujeres que podía pelear, no me dado resultado eso, a mí me ha da resultado otro tipo de cosas en la vida, el pasarla bien, el estar bien, he gozado del cariño de ustedes, la vida me ha dado tanto, que no podría promover violencia ni bromas", sostuvo.

Sobre política

En otro momento, le dicen: "Se supone que a todos nos debe interesar la política o discutir de todo" y Gisela responde: "Sí, claro, ¿quien dijo que no?, interesados pero no agresivos, insultando a las personas, veo que insultan a periodistas, a apolíticos... Muchas veces eso no habla de lo que esta sucediendo, eso habla de cómo está uno, es mi opinión, he vivido una vida tan llena de cosas que se dicen y seguirán diciendo de mí, se me ha insultado sin que yo sepa bien por qué, y siempre diré, escúchame, aquí no gana el violento, en lo mío gana la resistencia, y muchas veces callar no significa aceptar", indicó.

"Gisela busca"

Sobre "Gisela busca", programa con el que Gisela regresa a la televisión este 2019, ella dice: "Esta es un corta temporada, son siete capítulo, no es el debut de El dúo perfecto, esto es un recreo que me doy (...) En esta edición empezamos con Susy Díaz, y con ella nos hemos ido hasta Costa Verde, nos hemos metido al mar, la experiencia ha sido sabrosa, más que por nuestro mar, que es espectacular, por todo lo que Susy nos ha dicho", puntualizó.

OJO CON ESTO

Gisela Valcárcel: investigan a exfuncionarios por no entregar donaciones de 'El Gran Show'

Gisela Valcárcel sobre el aborto: "Sí a la vida, cualquiera sea la circunstancia"

César Vega le cantó a Suu Rabanal en su cumpleaños y ella lo sorprendió con baile (VIDEO)

Fallece la mamá de Vanessa Jerí tras luchar contra penosa enfermedad

HAY MÁS...