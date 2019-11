Gisela Valcárcel habló una vez más sobre si habría impedido de que Tula Rodríguez participe en la Teletón. En comunicación con RPP Noticias, la conductora de televisión contó lo que realmente pasó.

Según su relato, Gisela Valcárcel se enteró que las figuras de PRO TV no irían porque habría habido un problema entre la productora y América Televisión. Cuando consultó por qué, le respondieron que era por Tula Rodríguez.

“Como a las 11 de la noche, me dí cuenta que Choca es quien estaba produciendo y no estaba Peter de ProTV. De pronto siento nerviosismo y pregunto y me dicen que ha habido problema entre Pro TV y el canal y me dicen que es por Tula. ¿Por Tula? Y dije, ay no otra vez en mi vida y otra vez pasó pues. Siento que Pro Tv quería que Tula Rodríguez también esté en este desfile, pero alguien dijo que la gente se iba a distraer si ambos desfilabamos juntas y que cada quien luego lo haga por su lado (...) si quieren la foto de Tula y mía, yo se los hago mañana, no me hubiera gustado hacerla en Teletón”, contó Gisela Valcárcel.

La popular “Señito" aseguró que nadie le dijo que querían que conduzca la Teletón con Tula Rodríguez y si así hubiese sido, lo hubiera hecho, aunque con cierta incomodidad.

“Jamás me dijeron que querían que esté junto a Tula, nunca me lo consultaron (...) lo hubiera hecho naturalmente (conducir), pero hubiera sido incómodo (...) yo no quiero hablar más por la hija de Tula, por Valentina, porque hasta le tengo cariño y merece vivir tranquila como todos los niños, pero antes que ella llegara a la tierra, decidí que me iba a quedar callada (...) Mal haría decir que somos amigas. Yo no tengo nada malo contra ella. Nunca más hablé con ella, simplemente”, añadió.

“Yo no hubiera atenido ningún problema de que ella estuviera ahí”, finalizó Gisela Valcárcel, quien pidió que no se dejen llevar por rumores y que primero le pregunten las cosas antes de especular.