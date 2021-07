Gisela Vacárcel volvió a ser el blanco de los ataques durante Fiestas Patrias y es que un usuario tuvo la osadía de decirle que se vaya del país.

La persona en Instagram le escribió: “Gisela múdate de país.. nos haces un favor.. tú eres la vocera del río Vladi y la señora K”.

Gisela Vacárcel no se quedó callada y le respondió que ella no le hace daño a él y seguramente nunca se verían en sus vidas. “Pero yo no te hago ningún daño a ti, lo más probable es que nunca nos veamos”.

Además, se rio del inesperado comentario en la red social. “Si tú tienes tu vida , puedes seguir haciéndola, jajaja haces reir...qué tengo que ver yo!!”.

“La verdad que me da gracia!! jaja no imagino dónde estarás y qué estudias, no tengo idea pero me has reír mucho..un beso! Cuidate!”, finalizó Gisela Valcácel en la red social.

