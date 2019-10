Gisela Valcárcel y su hija Ethel Pozo no pudieron evitar derramar lágrimas en “El Show después del Show”, tras recordar juntas su programa del mediodía “Aló Gisela”, como parte de la celebración por los 32 años en la TV de la “Señito”.

En declaraciones a OJO, la animadora se refirió a los comentarios de Roberto Martínez, quien reveló que si su matrimonio fracasó fue porque no fueron “tolerantes”. “Yo no creo que no me falta el amor. Si hablas de una relación de pareja, creo que es una decisión y así estoy feliz. Estoy llena de proyectos, así que no creo que (me falte algo). Uno está bien sola o con pareja”, señaló Valcárcel, quien agregó: “No le cierro las puertas al amor ni a nada”.

¿Se molestó?

Respecto a Roberto Martínez sostuvo, un tanto incómoda: “Yo ya entendí en estos 32 años que en muchos momentos se me va a nombrar. Está bien, si sirve mi imagen para eso, está bien. No creo que hable de mí porque me recuerda”.

Le responde

Consultada si le molesta que Magaly Medina la llame “Cantinflas” manifestó: “Todos tenemos derecho a expresarnos. Te expreses color de rosa o color hormiga, es parte del juego”.

Sobre “Peluchín”, quien la llamó “satánica”, dijo: “Yo tengo claro lo que yo hago. La única persona de la que puedo hablar es de mí”.