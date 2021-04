Gisela Valcárcel se encuentra a días de regresar a la pantalla chica con su programa “El Artista del Año”. Y es que la conductora no pudo evitar quebrarse al contarle al público lo duro que fue para ella la pandemia del COVID-19 y cuánto le afectó.

Recordemos que la popular ‘Señito’ perdió a su hermana en el 2020 debido a esta terrible enfermedad, motivo por el que estuvo muy involucrada en ayudar a muchas personas que padecían con este virus.

“He vivido un año terrible, no tiene nada que ver con descansar. Ha sido un año de muchísimas experiencias, que seguramente iremos compartiendo de a pocos. He vivido, como cada persona, la pérdida de alguien que amaba y amo profundamente, como es mi hermana, he estado montada en ambulancia, he subido a hospitales”, dijo entre lágrimas la presentadora.

“El 2020 y este año vengo como muchos aprendiendo de esta nueva vida, ha súper valorar lo que verdaderamente tenía importancia. No ha sido un año de descanso, de vacaciones, nadie tuvo vacaciones el año pasado, pero uno puede volver a levantarse”,

Gisela Valcárcel se quiebra al recordar la muerte de su hermana - Ojo

TE PUEDE INTERESAR