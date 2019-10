Roberto Martínez desató polémica el último fin de semana al recordar su mediático matrimonio con Gisela Valcárcel, revelando que la ‘señito’ aún significa “una parte importante” de su vida.

“Me arrepiento de que teniendo todo para triunfar en nuestro matrimonio, no lo hicimos. Y sí creo que fue un error y yo se lo he dicho públicamente, creo que ella lo comparte, fue un error que nos casamos Gisela, Roberto y la gente, o sea, nos casamos con público", explicó en “Estás en todas”,

Gisela Valcarcel responde

“Roberto está haciendo un recordaris de su vida. Yo no me acuerdo (...)”, fue lo primero que respondió la conductora de televisión al ser abordada por la prensa.

Dijo además no creer que el exfutbolista hable de ella porque la recuerda, deslizando que tal vez hay otras intenciones en sus recientes declaraciones.

“Yo ya entendí en estos 32 años que en muchos momentos se me va a nombrar. Está bien, si sirve para eso mi imagen para eso, está bien. No creo que hable de mí porque me recuerda”, comentó a Ojo cuando le consultaron si creía que Roberto no la había olvidado.

Sostuvo que no le mandará ningún mensaje a Roberto Martínez porque cuando ella quiere decir algo, lo hace personalmente y no a través de una cámara de televisión.

“Ninguno, yo cuando quiero decir algo, marco el teléfono, mando un whatsapp (...) Él no ha dicho que ha sido un error (nuestro matrimonio), él ha dicho que fue un error tener a todo el público con nosotros, pero yo no coincido con eso. Las cosas pasan porque pasaron”; sentenció.

