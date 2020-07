La conductora de televisión y empresaria, Gisela Valcárcel reflexionó, a través de su cuenta en Instagram, sobre las enseñanzas que le ha dado la vida y colgó una fotografía de su antes y después.

Incluso se animó a retar a la actriz Katia Condos para que revele lo que la vida le ha enseñado hasta el momento. Y lo mismo hizo con la periodista Mávila Huertas.

“¡Antes no podía imaginar todo lo que la vida me enseñaría! He aprendido, que la felicidad no depende de con quienes estoy. Depende de, si estoy en paz conmigo misma, si me amo y acepto tal como soy. Aquí va mi sonrisa, la de antes y la de hoy... Esa, que el tiempo ni nadie me ha podido quitar. Nunca más habrá otra igual que tú, ¿no te parece fantástico? Ponme una foto de tu antes y ahora. ¡Cuéntame! Que me encanta leerte. Y ahora que hablamos de la vida y de todo lo que hay que agradecer... Me acuerdo de la gran @katiacondosseoane ¿te animas a decirme algo que la vida te ha enseñado?”, escribió Gisela Valcárcel en su red social.

Sus más de 1.4 millones de seguidores quedaron encantados con su reflexión y le regalaron más de 5 mil ‘likes’. La periodista Mávila Huertas y el maquillador Carlos Cacho aplaudieron su mensaje.

Pero eso no fue todo. La madre de Ethel Pozo, agregó una potente frase en sus historias de Instagram: “#Desapego. Si piensas bien hoy, te darás cuenta que no necesitas a nadie para ser feliz”.

Al parecer, Gisela Valcárcel esta disfrutando al máximo de su soltería y por eso no tiene problemas para confesarlo a través de sus redes sociales.

VIDEOS RECOMENDADOS

Alejandra Baigorria fue operada para extraer sus óvulos

Alejandra Baigorria fue operada para tratamiento de fertilidad- diario ojo